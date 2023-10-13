'Ömer Halisdemir'in ismini silen ve ihracı istenen AKP'li belediye başkanı istifa etti

Tokat'ın Sulusaray Belediye Meclisi'nde alınan 'Ömer Halisdemir Caddesi'nin adının değiştirilmesi kararı üzerine AKP Tokat İl Başkanlığı tarafından partiden kesin ihraç istemiyle yetkili disiplin organlarına sevk edilen Belediye Başkanı Necmettin Coruk partisinden istifa ettiğini açıkladı.

DHA
Yayınlanma: 13.10.2023 - 11:35
'Ömer Halisdemir'in ismini silen ve ihracı istenen AKP'li belediye başkanı istifa etti
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Sulusaray Belediyesi ağustos ayı belediye meclis toplantısında, meclis üyelerinin oy çokluğu ile ilçede bulunan Şehit Astsubay Başçavuş Ömer Halisdemir'in isminin bulunduğu caddeye, ilçede 4 dönem belediye başkanlığı yapan Şahin Hasgül'ün isminin verilmesi kararına tepkiler geldi.

İHRACI İSTENMİŞTİ, İSTİFA ETTİ

AKP Tokat İl Başkanlığı tarafından partiden kesin ihraç istemiyle yetkili disiplin organlarına sevk edilen Belediye Başkanı Necmettin Coruk partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Başkan Coruk açıklamasında, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleri kıymetli Sulusaray halkımızın destekleri ile 2019 yılından bu yana Sulusaray ilçesi Belediye Başkanlığı görevini yürütmekteyim. Amacı memleket sevdası olan, hizmet yoluyla bize öncülük eden Sayın Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ilçeme hizmet etmek için şahsıma verdiği imkanlardan dolayı en derin saygılarımı sunar ve teşekkür ederim. Ancak son dönemlerde yaşanan talihsiz olaylardan dolayı 2002 yılından bu yana kadim bir üyesi bulunduğum tüm değerlerine saygı ve içtenlikle bağlı kaldığım AK Parti ailesine zarar vermemek adına partimden istifa ediyorum" ifadelerine yer verdi.


15 temmuz Ömer Halisdemir AKP

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