OMÜ Eczacılık öğrencilerinden fakültenin taşınmasına tepki

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ana yerleşkesindeyken yeni akademik yıl öncesi Bafra ilçesine taşınan eczacılık fakültesinin öğrencileri, idari kararın iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle idare mahkemesine başvurdu.

Eczacılık fakültesi öğrencileri yaptıkları ortak açıklamada, “Biz, fakültemizin merkez kampüsten Bafra ilçesine taşınmasını istemiyoruz. Başta barınma ve ulaşım sorunu olmak üzere birçok yönden zor durumda kalacağız. Biz üniversite tercihlerimizi yaparken fakültemizin OMÜ’nün ana yerleşkesinde olmasını dikkate almıştık. Bu karar, bizler için ciddi mağduriyetler yaratmakta, manevi açıdan külfet oluşturmaktadır. Fakat bu yer değişikliğiyle ilgili bizlere danışılmadan, bilgi verilmeden ve itiraz hakkı tanınmadan karar alınması ve uygulamaya konmasını kabul edemeyiz” ifadelerine yer verdi.