On binlerce hap ele geçirildi: 11 şüpheli gözaltına alındı!
Yalova'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yapılan aramalarda; yaklaşık 10 bin uyuşturucu hap, 240,31 gram sentetik uyuşturucu, 769,88 gram esrar ve 4,11 gram kokain ele geçirildi.
Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul ve Bursa'dan kara ile deniz ulaşım yollarını kullanarak kente uyuşturucu getirebileceği değerlendirilen şüphelilere yönelik çalışma yaptı.
Y.S., Y.E., İ.H.A., F.B.E., A.A., N.P., M.P., G.A., C.A., M.B.K. ve Y.K.'yi gözaltına alan ekipler, şüphelilerin araçları, ikametgâhları ve üzerlerinde yaptığı aramada; yaklaşık 10 bin uyuşturucu hap, 240,31 gram sentetik uyuşturucu, 769,88 gram esrar, 4,11 gram kokain, hassas terazi, 4 tabanca ile tabancalara ait 54 fişek ele geçirdi.
Ayrıca uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 271 bin 900 liraya el konuldu. Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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