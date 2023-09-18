Avcılar ve Tuzla'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
Avcılar ve Tuzla'da düzenlenen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alınarak tutuklandı. Adreslerde yapılan aramalarda 14 kilo 250 gram bonzai ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçen cuma günü Avcılar'daki Yeşilkent Mahallesi'nde bulunan bir evde uyuşturucu madde imalatı yapıldığını belirledi.
Harekete geçen ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Operasyonda, evde bulunan İ.K., E.C., B.A., S.Ö. ile D.T. gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 12 kilo bonzai, ruhsatsız tabanca, 3 cep telefonu ve 36 bin lira ele geçirildi.
6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Ekipler, cumartesi günü de Tuzla Maltepe Mahallesi'nde bir işyerinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı ihbarı aldı. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda Ü.A. gözaltına alındı.
Gözaltına alınan Ü.A.'nın işyerinde ve evinde yapılan aramalarda 2 kilo 250 gram bonzai, 3 gram marihuana, ruhsatsız tabanca, 19 fişek ve 11 bin lira bulundu.,
Yakalanan toplam 6 şüpheli 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçuyla sevk edildikleri adliyede tutuklandı.
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