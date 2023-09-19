Takside 3 kilo uyuşturucu ele geçirildi!

Kağıthane'de durdurulan bir takside 3 kilo 268 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilmesiyle ilgili 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

AA
Yayınlanma: 19.09.2023 - 15:18
Takside 3 kilo uyuşturucu ele geçirildi!
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İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Kağıthane'deki Eyüpsultan Caddesi'nde seyir halindeki bir taksiyi şüphe üzerine durdurdu.

Takside arama yapan ekipler, 3 kilo 268 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.

Taksi şoförü E.E. ile yanındaki U.Y. ve O.Y, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanırken E.E, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


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İstanbul Kağıthane taksi uyuşturucu

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