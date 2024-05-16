Onay Bakanlıktan: Cemaatin inşaatı için 130 ağaca ‘idam fermanı’

Yayınlanma: 16.05.2024 - 12:25

Güncelleme: 16.05.2024 - 12:29

Mülkiyeti Hazine’ye ait ancak kullanım hakkı Mahmut Esat Coşan Eğitim Kültür Dostluk ve Yardımlaşma Vakfına verilmiş olan, Altunizade 1812 ada 90 parsel üzerindeki 130 ağacın kesilmesine karar verildi.

Kesilecek ağaçlar arasında çınar, ıhlamur, selvi, fıstık çamı gibi çeşitli ağaçlar da bulunuyor. İskenderpaşa Cemaatine ait olan söz konusu Vakfın, ağaçların kesilmesiyle ilgili talebi, iki bakanlık arasındaki yazışmalar, ağaçların yerinde tespit edilmesi, raporun düzenlenmesi, kesilecek ağaçların değer tespiti ve satış ilanı 8 gün içinde tamamlandı.

Cemaat söz konusu 12 bin metrekarelik parsele, bitişik parselde bulunan ve yine aynı cemaate ait olan Asfa Eğitim Kurumları için yurt yapacak. Parselde daha önce de var olan yurt binaları 2019 yılında yıkılmıştı.

CHP: VAKFA PEŞKEŞ ÇEKİLMESİNİ KABUL ETMİYORUZ

İBB Meclisi Çevre, Yenilenebilir Enerji ve İklim Değişikliği Komisyonu Başkanvekili CHP’li Birgül Coşar, 130 ağacın kesilmesine tepki göstererek şu değerlendirmeyi yaptı:

“Bahsi geçen arazi Mahmut Esat Coşan Eğitim Kültür Dostluk ve Yardımlaşma Vakfına tahsis edilmiştir. Arazinin üzerine Erkek öğrenci yurdunun yapılması planlanmaktadır. Kamuya ait arazinin bir vakfa peşkeş çekilmesini, bütün canlıların yaşam kaynağı, doğanın akciğerleri olan ağaçların kesilmesini kabul etmiyoruz. Derhal verilen karardan vazgeçilmelidir.”

İSKENDERPAŞA CEMAATİ

Nakşibendi tarikatının Halidi kolunun, Gümüşhânevî Dergâhı'na dayanan, II. Bayezid'ın veziri İskender Paşa tarafından yaptırılan İskender Paşa Camii'ne Mehmet Zahid Kotku'nun 1 Ekim 1958 tarihinde imam olarak atanmasıyla kuruluşu başlayan bir cemaat örgütlenmesi. Kotku’dan sonra cemaatin liderliğine damadı Mahmud Esad Coşan geçti. Onun da vefatının ardından Cemaatin liderliğini oğlu Muharrem Nureddin Coşan üstlendi. Söz konusu cemaatin yetiştirdiği savunulan ünlüler arasında şu isimlerin olduğu iddia ediliyor:

Necmettin Erbakan, Turgut Özal, Yıldırım Akbulut, Recep Tayyip Erdoğan, Recai Kutan, Korkut Özal, Cevat Ayhan, Ahmet Tekdal, Akif Gülle, Hasan Hüseyin Ceylan, Temel Karamollaoğlu, Nevzat Yalçıntaş, Numan Kurtulmuş, Celal Adan, Hasan Celal Güzel, Fahrettin Koca, Ahmet Özal, Muhsin Yazıcıoğlu.