Önce ailesini katletti sonra evi ateşe verdi!

Denizli’nin Tavas ilçesinde babasını ve ağabeyini tüfekle öldürdükten sonra 1 gün başlarında bekleyip eve ateşe veren şahıs adliyeye sevk edildi.

Önce ailesini katletti sonra evi ateşe verdi!
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İHA
Yayınlanma: 22.10.2024 - 18:18

Olay, akşam saatlerinde Tavas ilçesine bağlı Aydoğdu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, madde bağımlısı olduğu ileri sürülen K. Pekdemir (28), para istediği ama olumsuz yanıt alınca aralarında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesinin ardından K. Pekdemir av tüfeği ile babası Süleyman Pekdemir ve ağabeyi Muhammet Pekdemir’i tüfek ile öldürdü.

Geceyi cesetlerin başında geçirdiği öğrenilen K. Pekdemir, 1 gün sonra evi ateşe verip olay yerinden motosiklet ile kaçtı.

Olayın ardından jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerin ardından şüpheli şahıs adliyeye sevk edildi.


Etiketler: #Denizli #Cinayet

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