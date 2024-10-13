Kadını öldürmüştü: Kendini de yaralayan 71 yaşındaki erkek öldü

Yayınlanma: 13.10.2024 - 19:26

Güncelleme: 13.10.2024 - 19:26

Olay, dün gece saatlerinde Altındağ ilçesi Rüzgarlı Sokak'ta bulunan bir eğlence mekanında meydana geldi. Alkollü eğlence mekanına gelen Seyit Ahmet Abbasoğlu, bir süre birlikte oturduğu Nazife Çördük ile henüz bilinmeyen nedenle yaşadığı tartışma sırasında üzerinde bulunan tabanca ile ateş etti.

Boynundan vurulan kadın yere yığılırken, Abbasoğlu bu kez kendi başına dayadığı tabancayı ateşleyip intihara kalkıştı.

Eğlence mekanında panik ve korkuya neden olan olaydan sonra adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Çördük’ün hayatını kaybettiği, Abbasoğlu’nun ise yaralı olduğu belirlendi. Abbasoğlu, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Abbasoğlu, bugün sabah saatlerinde doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Öte yandan Nazife Çördük'ün cenazesinin yarın öğle namazı sonrası Keçiören ilçesinde toprağa verileceği belirtildi.