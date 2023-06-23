Önce babasını darbetti sonra evi ateşe verdi!

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde babasını darbettiği iddia edilen genç bir süre sonra yaşadığı evi ateşe vererek kaçtı.

İHA
Yayınlanma: 23.06.2023 - 13:53
Önce babasını darbetti sonra evi ateşe verdi!
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Havuzlar Mahallesi Orhan Kemal 5. Sokak üzerinde; İ.A. akşam saatlerinde tartıştığı babasını darbetti. Yaralanan baba ambulansla hastaneye kaldırıldı.

EVİ ATEŞE VERDİ

Bir süre sonra tekrar eve geldiği iddia edilen İ.A. evi ateşe vererek olay yerinden uzaklaştı. Evden dumanların yükseldiğini gören mahalleli durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Gelen itfaiye ekipleri evde birinin olma ihtimaline karşılık çalışmalarını titizlikle yürüttü. Ekiplerin çalışmaları sonucu yangın söndürülürken, yapılan aramada evde kimsenin olmadığı belirlendi.

ARANIYOR

Polis ekiplerince evi kundakladığı iddia edilen İ.A.’yı yakalama çalışmaları sürüyor. Yanan ev ise kullanılamaz hale geldi.


tekirdağ Çorlu

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