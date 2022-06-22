Önce bıçakladı, sonra yarasına tampon yaptı
Aralarında para alışverişi bulunan ve birbirini tanıdığı öğrenilen Ahmet G. (27) ve Gürkan T. (28) sokak ortasında birbirlerine bıçak çekti. Yaşanan arbedede Ahmet G. koltuk altından bıçakla yaralandı. Daha sonra ise Gürkan T., yaraladığı Ahmet G.’nin yarasına tampon yaptı.
Antalya’da bir genç, kendisine bıçakla saldıran şahsı önce bıçakladı, ardından tampon yaparak yardım etti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi Tahılpazarı Mahallesi 459 Sokak'taki bir otelin önünde meydana geldi. Aralarında para alışverişi bulunan ve birbirini tanıdığı öğrenilen Ahmet G. (27) ve Gürkan T. (28) sokak arasında karşılaştı. Bir süre tartışan ikili daha sonra tartışmaya başladı ve birbirlerine bıçak çekti.
KOLTUK ALTINDAN YARALANDI
Yaşanan arbedede Ahmet G. koltuk altından bıçakla yaralandı. Olayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla bölgeye polise ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gürkan T., yaraladığı Ahmet G.’nin yarasına tampon yaptı ve ayakta kalmasını sağladı.
Yaralı ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Gözaltına alınan şüphelinin de parmağından bıçakla yaralandığı görüldü. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.
OLAY ANI KAMERADA
Öte yandan yaşananlar saniye saniye bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde, Ahmet G’nin, Gürkan T’nin yanına gelerek direk kafa attığı, bıçak salladığı, ikili arasında yaşanan arbedede, Ahmet G’nin yaralandığı anlar yer aldı. Ahmet G’nin yaralı şekilde ayakta güçlükle durduğu ve Gürkan T’nin yarasına tampon yapıp, yardım ettiği anlar anbean kameralara yansıdı.
"İLGİNÇ BİR OLAYDI"
Olayı gören Erkan Adaşıroğlu, “Arbedeyi gördük, dönüp bıçaklanma 3-5 saniye içinde oldu. Daha sonra arkadaş yaralıya yardım etti, tampon yaptı, ayakta tuttu. Çok ilginç bir olaydı. Aralarında küçük bir para mevzusu olmuş. Önce bıçakladı, sonra yardım etti, çok ilginç bir olaydı” diye konuştu.
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