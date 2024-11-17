Önce paylaştı sonra sildi... Gazeteci Sinan Burhan'ın 'kuyruk' paylaşımı gündemde!
Anadolu Basın Federasyonu Başkanı Sinan Burhan bir dönercideki kalabalığı çekerek, "Memlekette bir de pahalılık var deniliyor. Kuyruğu görüyorsunuz" ifadelerini kullanması tepki çekti.
Anadolu Basın Federasyonu Başkanı Sinan Burhan sosyal medya hesabından dönercideki bir kalabalığı çekerek pahalılık olmadığını savundu.
Burhan paylaşımındaki videoda, "Dönercide kuyruk var görüyorsunuz. Memlekette bir de pahalılık var deniliyor. Kuyruğu görüyorsunuz. Burası Balgat'da bir dönerci. Döner kuyruğu, hani pahalılık” ifadelerini kullandı.
Sosyal medyadan büyük tepki gören Burhan daha sonra eleştirilerin ardından paylaştığı videoyu sildi.
Etiketler: #Sinan Burhan #pahalılık #döner #video
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