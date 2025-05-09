Önce Selçuk Bayraktar şimdi de Güler Sabancı... Yasal süreç başlatıldı: 'Lütfen dikkatli olun!'

Yayınlanma: 09.05.2025 - 11:36

Güncelleme: 09.05.2025 - 11:41

Sosyal medya ve dijital platformlarda yayılan videolar ve görseller aracılığıyla “yatırım tavsiyesi” ve “özel fırsat” gibi başlıklarla vatandaşları kandırmaya çalışan dolandırıcılar, bu yöntemle çok sayıda kişinin tuzağa düşmesine neden oldu.

Yapay zeka teknolojileri kullanılarak hazırlanan bu içeriklerin Güler Sabancı’nın kimlik bilgileriyle zenginleştirildiği tespit edildi.

RESMİ UYARI MESAJI YAYIMLADI

Güler Sabancı, yaşanan gelişmeler üzerine kişisel sosyal medya hesabı üzerinden bir uyarı mesajı yayımladı. Açıklamasında, adının, soyadının, fotoğraflarının ve video görüntülerinin yanı sıra Sabancı Holding’in marka ve logolarının izinsiz kullanıldığını belirtti.

YASAL SÜREÇ BAŞLATILDI

Güler Sabancı, bu tür içeriklerin Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp, Telegram ve e-posta gibi platformlar üzerinden dolaşıma sokulduğuna dikkat çekerek, kamuoyunu yalnızca onaylı ve resmi hesaplardan yapılan paylaşımlara itibar etmeye çağırdı.

Ayrıca, dolandırıcılık girişimlerine karşı yasal sürecin başlatıldığını ve sürecin kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti. Kamuoyundan, şüpheli içeriklerde resmi kaynakların kontrol edilmesi ve kişisel bilgilerin paylaşılmaması istendi.

Sabancı'nın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Değerli Kamuoyu, son dönemde, kişisel verilerim (ad, soyad, fotoğraf, video görüntüleri vb.) ve YK başkanlığı yapmış olduğum Sabancı Holding'in resmi bilgileri (marka, logo vb.) izinsiz bir şekilde kullanılarak, yapay zekâ ve benzeri teknolojilerle sahte videolar ve içerikler üretilmektedir. Bu içerikler, "yatırım tavsiyesi", "özel fırsat", "teklif" gibi yanıltıcı başlıklar altında, Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp, Telegram, e-posta gibi dijital platformlar üzerinden dolandırıcılık yapmak amacıyla paylaşılmaktadır. Bu tür yanıltıcı ve sahte içeriklere kesinlikle itibar etmemenizi, yalnızca onaylı şahsi resmi hesaplarımda yer alan içerikleri dikkate almanızı rica ederim.

Lütfen bu tür dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olun, şüpheli içeriklerde resmi kaynakları kontrol edin ve kişisel bilgilerinizi paylaşmayın

Bu tür içeriklere karşı yasal süreçlerin başlatıldığını ve kararlılıkla sürdürüleceğini kamuoyunun bilgisine sunarım."