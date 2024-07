Güler Sabancı, Sabancı Üniversitesi mezunlarına seslendi: Yapay zeka ayrıntısı!

Yayınlanma: 01.07.2024 - 16:52

Güncelleme: 01.07.2024 - 19:22

Sabancı Üniversitesi 22. dönem lisans ve 25. dönem lisansüstü mezuniyet töreni, Tuzla kampüsünde düzenlendi. Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı törende yaptığı konuşmada “Cumhuriyetimizin yeni yüzyılında başta siz gençler olmak üzere hepimize düşen görev, daha iyi bir gelecek idealiyle, bilimin ışığında ilerlemeyi sürdürmektir. Karşılaştığınız koşullar ne kadar zor olsa da, ne kadar zor zamanlardan geçiyor olsanız da her zaman insan hakları, hukukun üstünlüğü, eşitlik ve barıştan yana olmalısınız” şeklinde konuştu.

Sabancı Üniversitesi’nin 22. dönem lisans ve 25. dönem lisansüstü mezuniyet töreni, üniversitenin Tuzla kampüsünde gerçekleştirildi. Mühendislik ve Doğa Bilimleri, Sanat ve Sosyal Bilimler ile Yönetim Bilimleri Fakültelerinden toplam 977 öğrencinin mezun olduğu törene, Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, Sabancı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Leblebici, öğretim üyeleri ve mezun olan öğrencilerin aileleri katıldı.

Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, mezunlara yönelik konuşmasında geçen yıl yapay zeka tarafından hazırlanan konuşmasını hatırlatarak şöyle devam etti:

“Bu sene de yapay zekaya 'Mezuniyet konuşmasında gençlere neler tavsiye etmeliyim?' diye sorduk. Çok uzun bir liste ile karşılaştım. Bunlardan 1-2 tanesini seçtim, bana göre önemli bulduğum bazı cevapları sizlerle paylaşmak istiyorum. Dünyamız, hepinizin de bildiği gibi büyük bir dönüşüm içerisinde, dijitalleşiyor ve bu dönüşüm, tüm ihtiyaçları köklü bir şekilde değiştiriyor. Yapay zeka, büyük veri, otomasyon gibi teknolojiler, iş dünyasında devrim yaratıyor. Sabancı Üniversitesi mezunları olarak kazandığınız disiplinler arası düşünme yeteneğiniz, kısır döngülerden uzaklaşmanıza ve daha kapsamlı, yaratıcı çözümler geliştirmenize olanak sağlıyor. Bunun için her zaman bilimsel verilere dayalı kararlar alın, veriye dayalı düşünme alışkanlığınızı sürdürün ve araştırma yapmaktan çekinmeyin. Teknolojinin getirdiği fırsatları en iyi şekilde değerlendirirken, olası tehditlere karşı da hazırlıklı olmalısınız. Yapay zekanın etik kullanımı, veri gizliliği ve siber güvenlik konularında duyarlı olun.”

'BİLİMİN IŞIĞINDA İLERLEMEYİ SÜRDÜRÜN'

Güler Sabancı, yeni mezunlara seslendiği konuşmasında farklı bir dünyaya ve yeni bir hayata geçiş yaptıklarını belirterek “Çoklu krizler ve savaşların olduğu böyle bir ortamda başarılı olabilmek için gerekli tüm bilgi ve donanıma sahipsiniz. Uzun ömrünüzde, birçok geçişler yaşayacaksınız. Hayatınız boyunca bu geçişleri başarılı kılmanızın yolu; bilimin gücünden ve öncülüğünden ayrılmamak, değişime, öğrenmeye açık olmak, esnek olmak, çözüm odaklı olmaktan geçiyor” dedi.

Eski dönem mezunların uluslararası anlamda büyük başarılara imza attığını da sözlerine ekleyen Sabancı, “Sizlerin de diğer tüm Sabancı Üniversitesi mezunları gibi ileride büyük başarılara imza atacağınıza eminim. Cumhuriyetimizin yeni yüzyılında başta siz gençler olmak üzere hepimize düşen görev, daha iyi bir gelecek idealiyle, bilimin ışığında ilerlemeyi sürdürmektir. Bir de unutmayın en sıkıntılı zamanlarda, en zor kararlarda daima evrensel değerler yolunuza ışık olacaktır: İnsan hakları, hukukun üstünlüğü, eşitlik ve barıştan yana olmalısınız.”

Güler Sabancı, üniversitenin Onursal Başkanı Merhum Sakıp Sabancı’yı büyük sevgi ve saygıyla anarken ardından şöyle konuştu:

“Bu yıl, aramızdan ayrılışının 20’nci yılı. Onu her zaman fikirleriyle yaşatmaya devam edeceğiz. Sakıp Bey, üniversitemizin 1999 yılındaki açılışında ‘Geç kaldık, ama bunu avantaja çevireceğiz. En son teknolojiler ve en ileri düşüncelerle eğitim konusunda iddialı bir üniversite yapacağız’ demişti. Bugün 25 yaşında, genç ancak son derece tecrübeli bir kurumuz. Geldiğimiz noktada 11 binden fazla lisans mezunumuz var. Yüksek lisans ve doktora mezunlarımızın sayısı 6 binin üzerinde. Ülkemizde akademi ve sanayi iş birliklerinin en iyi örneklerini hayata geçirmiş bir kurum olarak şimdiye kadar 2 binden fazla proje gerçekleştirdik. Üniversite olarak kırka yakın startupa yatırım yaptık. Gerek eğitim anlayışımız, gerekse üniversite yapılanmamız ile akademik ve bilimsel araştırma alanında da Türkiye’de her zaman öncü, örnek ve yenilikçi olduk. Sabancı Üniversitesi, dünyanın önde gelen araştırma üniversitelerinden biri olma hedefiyle başarılarını her dönem daha da artırıyor.”

Sabancı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Leblebici mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada ise şu ifadeleri dikkat çekti:

“önümüzdeki seneden itibaren lisans öğrencilerimize Veri Bilimi ve Analitiği adı altında yepyeni, tamamen fakülteler arası ve disiplinlerarası bir program seçeneği de sunmaya başlayacağız. Özellikle büyük veri ve yapay zeka teknolojilerinin yönetim bilimleri, finans, sosyal bilimler, iktisat, ve psikoloji gibi alanlara uygulanmasına odaklanacak olan bu yeni programımızın, alanında çığır açacak bir adım olacağını öngörüyoruz.''

Son olarak Leblebici, Sabancı Üniversite'sinden mezun olanların çok büyük bir kısmının kısa sürede iş bulduğunu vurguladı ve konuşmasını uluslararası değerlendirmelerden bahsederek şu sözlerle sonlandırdı:

''Uluslararası değerlendirme kuruluşlarının sağladığı bağımsız verilere göre, örneğin araştırma kalitesi alanında artık Viyana Teknik Üniversitesi ve Stuttgart Üniversitesi'nin önüne geçmiş olduğumuzu gururla söyleyebiliriz. Benzer şekilde, uluslararası görünürlük alanında Milano Teknik Üniversitesi, Torino Teknik Üniversitesi ve Stuttgart'ın önünde yer alıyoruz. Bu sonuçlar, Sabancı Üniversitesi olarak kendimize koyduğumuz iddialı hedeflerin amacına ulaşmaya başladığının göstergesidir.”

Törende fakülte birincilerine, Mütevelli Heyeti Onursal Başkanı Merhum Sakıp Sabancı’nın vasiyetiyle oluşturulan fondan sağlanan ödüller de verildi.