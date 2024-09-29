Önce yayaya, ardından refüje çarpan motosikletin sürücüsü öldü
Batman’da önce yayaya ardından refüje çarpan motosikletin sürücüsü Emrah Koç (23), hayatını kaybetti.
Kaza, dün gece saatlerinde Cumhuriyet ve Bahçelievler mahallelerini ayıran Ahmed Arif Bulvarı’nda meydana geldi.
Bir lokantada kuryelik yapan Emrah Koç, mesainin ardından motosikletiyle evine giderken ismi öğrenilemeyen kadına, ardından da refüje çarparak yola savruldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Koç, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, kadın ise İluh Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Emrah Koç, yapılan tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı. Yaralanan kadının tedavisi sürerken, Koç’un cansız bedeni otopsi için morga götürüldü.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Etiketler: #batman #motosiklet
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