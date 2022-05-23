Ons altın nedir? 1 Ons altın kaç gramdır?

23 Mayıs 2022 Pazartesi, 16:41

Dünyanın en değerli madenlerinden biri olan ve aynı zamanda ödeme yöntemi olarak da kullanılan altın güvenilir bir yatırım aracı olarak ilgi çekiyor.

Özellikle Türkiye’de düğün, nişan, sünnet gibi önemli günlerde hediye ve takı olarak da değerlendirilen altın dünyadaki gelişmelere göre fiyatlanıyor. Altının değerinin piyasada nerede olduğuna bakmaya ihtiyaç duyan milyonlar doğru veriye ulaşmak için serbest piyasayı takip ediyor. Merkez Bankalarının rezervlerinde önemli bir paya sahip olan altın Türkiye’de ise çeyrek altın, yarım altın, tam altın, Cumhuriyet Altını sınıflarıyla da işlem görüyor. Gram altın ve külçe altın gibi işçiliğin en az seviyede kullanıldığı altın çeşitleri ise yatırım aracı olarak kullanılıyor. Yatırım aracı olarak en çok tercih edilen altında artık ‘yarımın yarımı’ gibi daha küçük altınlar da bulunuyor. Global krizlerden en az zararla çıkmanın formülü olarak hem devletler hem de yatırımcılar çoğunlukla altına yöneliyor.

ONS ALTIN NEDİR?

Ons bir İngiliz ağırlık birimidir. Altın, gümüş, elmas gibi değerli madenlerin hesaplanmasın ons kullanılır. ONS altının her ülkeye göre gram değeri değişmektedir. ONS altının sembolü OZ'dir. 1 ONS 31.10 gram olarak hesaplanır. Ons ilk defa orta çağ döneminde kullanılmıştır. 1 kg ağırlığındaki has altın külçesi 32.15 onsa karşılık gelmektedir. Gram altının Türk Lirasındaki, karşılığını hesaplamak için ons altın kullanılır. Gram altın fiyatı üzerinden de çeyrek ve yarım altın hesaplanır.

ONS ALTIN FİYATINI NELER ETKİLER?

ONS altının düşüş ve yükselişini etkilerken ons altın fiyatı da pek çok şeyden etkilenir. Savaşlar, küresel salgınlar, enflasyon beklentisi ons altını fiyatını etkiler.