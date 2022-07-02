Önsözünü Emine Erdoğan yazmıştı: Yemek tarifi için milyonluk harcama

02 Temmuz 2022 Cumartesi, 11:11

Emine Erdoğan’ın önsözünü kaleme aldığı ve tanıtımına katkı sağladığı Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı kitabının yeni baskısı için yapılan ihale sonuçlandı. İlk baskısı Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca 2021 yılında 250 bin TL karşılığında basılan, tanıtımı için ise 700 bin TL harcanan kitabın 6 bin adet İngilizce, 6 bin adet de Türkçe olmak üzere toplam 12 bin adet yeni baskısının yaptırılacağı bildirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü, “Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı ve Turkish Cusine with Timeless Recipes” isimli ihalenin duyurusunu 11 Nisan’da yaptı. Açık ihale yöntemiyle gerçekleştirilen ihale kapsamında bakanlık ile Başak Matbaacılık arasında sözleşme imzalandı.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, Milli Kütüphane Hizmet Binası’nda 18 Mayıs’ta düzenlenen ihale kapsamında imzalanan sözleşmenin bedeli 1 milyon 148 bin 760 TL oldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca ihale için hazırlanan teknik şartnamede, yeni baskı sürecinin 60 gün içinde tamamlanacağı ifade edildi.

Kitabın basımı ve tanıtımı için 2021 yılında bütçesinden yaptığı harcama eleştirilince Kültür ve Turizm Bakanlığı, yayımladığı açıklama ile kendisini savundu. Emine Erdoğan’ın kitap için önsöz yazdığını ve kitabın tanıtımına destek olduğunu belirten bakanlık açıklamasında, “Eser, alanın en önde gelen akademisyenleri ve şefleri tarafından kaleme alınmıştır. Nitelikli metin ve görsel içeriğiyle dikkat çeken ve yayımlanmasının üzerinden geçen çok kısa süreye rağmen okurların ve uzmanların takdirini kazanan bu eser Türk mutfağının özgün niteliklerini tüm dünyada sunmak ve ülkemizin gastro diplomasi faaliyetlerini yeni ve üst bir safhaya taşımak iddiasıyla yayımlanmıştır” denildi.