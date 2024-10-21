21 Ekim'de mavi takımın kaptanı kim oldu? MasterChef Türkiye'de kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef'te mavi takımın kaptanlığını kazanan isim araştırılıyor. 12. haftanın kaptanlık oyununda en başarılı tabağı hazırlayan ismin kim olduğu, mavi ve kırmızı takımda hangi yarışmacıların yer aldığı merak ediliyor. Peki, 21 Ekim'de mavi takımın kaptanı kim oldu? MasterChef Türkiye'de kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef Türkiye 2024 sezonunda 12. hafta büyük bir heyecanla başladı. Kaptanlık yarışı ile başlayan haftada kırmızı ve mavi takım kaptanları belirlendi. Peki, 21 Ekim'de mavi takımın kaptanı kim oldu? MasterChef Türkiye'de kaptanlık oyununu kim kazandı?
GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?
MasterChef Türkiye'de 12. haftada yarışmaya veda eden isim Nevzat oldu.
MAVİ TAKIMIN KAPTANI KİM OLDU?
MasterChef'te 12. haftada kaptanlık oyununu kazanan isim Muratcan oldu. En başarılı ıslak hamburgeri hazırlayan Muratcan gecenin birincisi, Emre ikincisi, Semih üçüncüsü, Beyza ise dördüncüsü oldu.
Etiketler: #Masterchef Türkiye #MasterChef #Kaptan #Mavi takım
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