Onur Akın'dan Edip Akbayram çağrısı: Bu ülke yas tutmak için neyi bekliyor?

Sanatçı Onur Akın, 75 yaşında yaşamını yitiren Edip Akbayram için düzenlenen törende "Bütün Türkiye ağlarken bu ülke yas tutmak için neyi bekliyor?" dedi

Onur Akın'dan Edip Akbayram çağrısı: Bu ülke yas tutmak için neyi bekliyor?
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 04.03.2025 - 11:30

Halk müziği sanatçısı Onur Akın, sanatçı Edip Akbayram için yas ilan edilmesi çağrısında bulundu. 

Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda tören öncesi konuşan Akın, "Bütün Türkiye ağlarken bu ülke yas tutmak için neyi bekliyor?" dedi.

Magazin Burada'ya konuşan Akın'ın sözleri şöyle:

"Böyle bir halk sevgisini Allah kime nasip eder bilmiyorum. Bence Türkiye'de yas ilan edilmeli. Türkiye'deki bütün halkların derdine sorununa sıkıntısına, üzüntüsüne, mücadelesine her şeyine, her zaman yanında olmuş, halkın sevgisini kazanmış böyle bir değer. Bir daha gelmeyecek, yeri doldurulamayacak bir değer. Bütün Türkiye ağlarken bu ülke yas tutmak için neyi bekliyor? Bence Edip Akbayram için tüm bayraklar yarıya insin ve üç günlük yas ilan edilsin."


Etiketler: #Edip Akbayram #Onur Akın #yas tutmak

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