Onur Anıtı önünde siyasi partilerden ortak 'saldırı' tepkisi
Samsun'da, Milli Mücadele'nin simge eserlerinden, Atatürk Parkı'ndaki Onur Anıtı'na yönelik saldırıya tepki için bir araya gelen CHP, AKP, MHP, İYİ Parti, SP, BBP, Memleket Partisi, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi il ve belediye başkanları ortak açıklama yaptı.
3 Şubat’ta, İlkadım ilçesi Kale Mahallesi’ndeki Atatürk Parkı'nda meydana gelen olayda parka ciple gelen 2 kişi, Onur Anıtı'na halat bağlayıp, çekmeye çalıştı. Çevredekilerin tepkisi sonrası şüpheliler, ipi olay yerinde bırakıp kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
Çalışma başlatan ekipler, şüphelilerin kaçtığı aracın plakasını tespit etti. Plakadan yola çıkan polis, 13 suçtan toplam 38 dosyasının bulunduğu ortaya çıkan kuzenler Celal Rahman Fidan (39) ve Batuhan Fidan'ı (25) yakalayıp gözaltına aldı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, 'Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret' suçundan mahkemece tutuklandı.
SİYASİLERDEN ORTAK TEPKİ
Saldırının ardından 4 gün boyunca önünde nöbet tutulan Onur Anıtı’nda bugün de CHP, AKP, MHP, İYİ Parti, SP, BBP, Memleket Partisi, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi il ve belediye başkanları bir araya gelerek ortak açıklama yaptı.
Anıt önünde konuşan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, ülkenin kurtuluşuna giden yolun ilk adımının Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları tarafından atıldığını belirtti. Onur Anıtı’na yapılan saldırıya kınadıklarını belirten Demir, “Buradaki saldırıya tepkimizi tüm il başkanlarımızla birlikte burada toplanarak gösterdik. Bu tepkiyi ortaya koymak bizim görevimizdir. Bu tür saldırıların olmaması için elimizden gelen her şey yapılacaktır. Bu saldırıyı yapanların yargı süreci şu anda devam ediyor. Bunun da sıkı takipçisi olacağımızı belirtmek istiyorum. Şehirde burası ve diğer tüm önemli alanlarımızla ilgili, Valiliğimizin öncülüğünde, emniyet teşkilatımız, büyükşehir ve ilçe belediyelerimizle beraber ilave çalışmalar yapıyoruz. Güvenlik noktasında daha iyi neler yapılabilir, bunları tespit ediyoruz. Bunun ardından gereğini yapacağız" dedi.
'HEPİMİZİN ORTAK DEĞERİ'
Samsun'un, Mustafa Kemal Atatürk tarafından Milli Mücadele'nin ilk kıvılcımının çakıldığı şehir olduğunu belirten CHP İl Başkanı Fatih Türkel ise "Bundan birkaç gün önce burada, Onur Anıtı’mıza menfur bir saldırı gerçekleşti. Mustafa Kemal Atatürk, bu ülkenin kurucu önderi ve ilelebet değişmeyecek önderidir. Buradan tüm Türkiye'ye mesajımız odur ki Mustafa Kemal, hepimizin ortak değeridir. Bu birliktelikten dolayı ben tüm siyasi partilerimizin il başkanlarına, belediye başkanlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.
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