Onur Anıtı’ndaki eylemler, parkta gerekli şartlar sağlanıncaya kadar devam edecek
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün, 19 Mayıs 1919'da Milli Mücadeleyi başlatmak için Samsun'a ayak bastığı noktaya konulan anıta düzenlenen 'urganlı' saldırı, Türkiye gündemindeki yerini koruyor. Yurttaşlar anıt önünde nöbet tutmaya devam ediyor.
Onur Anıtı’na düzenlenen saldırı sonrası anıt önünde tutulan nöbet sürüyor.
Anıt önüne İlkadım ve Atakum Belediyeleri tarafında kurulan çadırlarda nöbet tutanlara çay ve pasta ikramı yapıldı. Yurttaşlar, Onur nöbetinin parkta gerekli şartların sağlanıncaya kadar devam edeceğini söylediler. Anıttan ayrılmayan Samsunspor taraftarları da anıt çevresinde meşaleler yakarak Onur Anıtı’na sahip çıkmaya devam ettiler.
Taraftarların yaptığı açıklamada, “Samsunumuzun hatta ülkemizin sembolü haline gelen Atatürk Anıtı, buraya konulduğu günden bu yana Samsun ve Türk halkının onur abidesi olmuştur. Mustafa Kemal Atatürk’ün yolunda ilk adımı attığı Samsun’da simge haline gelen Atatürk Anıtı’na yapılan bu saygısızlığı asla affetmiyoruz. Milli Mücadele şehri olan Samsunumuzda bu tarz bir olayın tekrarının yaşanmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Saldırının en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz” açıklaması yapıldı. l SAMSUN
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