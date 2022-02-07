Samsun’da ses getiren 'Onur Anıtı nöbeti' sonlandı

07 Şubat 2022 Pazartesi, 04:00

Samsun’da Onur Anıtı’na düzenlenen saldırının ardından başlayan nöbet devam ediyor. Nöbete CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Kemal Özgür Kahraman ile Karadeniz Bölgesi’ndeki 18 ilden Samsun’a gelen CHP il gençlik kolları başkan ve üyeleri de katıldı.

Milli Mücadele’nin ilk adımının atıldığı Samsun’da, Atatürk Anıtı’na yapılan çirkin saldırının ardından çok sayıda yurttaş, nöbetini sürdürdü. Kahraman ve çok sayıda CHP il gençlik kolları başkanı önceki gün, yakılan meşalelerle birlikte saat 20.00’den itibaren anıt önündeki nöbete katıldı. CHP gençlik kolları başkan ve üyeleri, Cumhuriyet Meydanı’ndan Onur Anıtı’na kadar yürüyerek Atatürk posteri açtı. CHP’li gençler, Nâzım Hikmet’in “Güzel Günler Göreceğiz” şiirini okuyarak anıt çevresinde meşalelerle tur attı. Kahraman yaptığı basın açıklamasında, CHP gençlik kolları örgütleri olarak Samsun halkının onurlu duruşu ve iradesiyle dayanışmaya geldiklerini söyledi.

Düzenlenen saldırıyı şiddetle kınadıklarını belirten Kahraman, “Samsun halkının yurtseverliğine, Atatürk’e olan sevgisine sevgi katmaya geldik. Bu tür anıtlara daha önce de saldırılar oldu. Yakılmak, yıkılmak istendi ama bu milletin gönlünden Mustafa Kemal Atatürk sevgisini koparmayı başaramadılar. Bu milleti Atatürk’ün yolundan alıkoymayı başaramadılar, başaramayacaklar” dedi. Basın açıklamasının ardından CHP’li gençler Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’ni okudu.

ORTAK MESAJ PAYLAŞILDI



Öte yandan CHP Samsun İl Başkanlığı’nın çağrısı üzerine Millet İttifakı, demokratik kitle örgütlerinin katılımıyla “Onur Anıtı’na sahip çıkıyoruz” etkinliği düzenlendi. Etkinliğe siyasi partiler ve kalabalık bir yurttaş topluluğu da katıldı. Saygı duruşunun ardından, İstiklal Marşı ve Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’nin de okunduğu etkinlikte, CHP, İYİ Parti, DEVA, Gelecek Partisi, Demokrat Parti ve demokratik kitle örgütlerinin ortak mesajı paylaşıldı.