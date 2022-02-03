Onur Anıtı’na saldırının görüntüleri ortaya çıktı

03 Şubat 2022 Perşembe, 20:25

İlkadım ilçesindeki Atatürk Parkı'nda yer alan şehrin simgesi 'Onur Anıtı'na urgan bağlanmıştı. Sabah saatlerinde parka gelen yurttaşlar, anıttaki at heykelinin ayak kısmına bağlanmış bir urgan ve çelik halat olduğunu gördü.

Emniyet ekiplerini hareket geçiren olayda saldırının faili 2 kişi yakalandı.

CİPLE GELMİŞLER

Şahısların Atatürk Parkı’na gelme anları da güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde sabah saat 06.25 sıralarında bir cipin yol kenarındaki kaldırımı aşıp Atatürk Parkı’na girdiği görülüyor.

Şahısların yüzleri görünmezken, cipin Onur Anıtı önünde durması da görüntülere yansıyor.