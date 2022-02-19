Onur Anıtı’nda çatlak ve kesik

Önceden halatla saldırıya uğrayan Atatürk Onur Anıtı’nın tahrip edildiği görüldü. Saldırıya uğrayan Onur Anıtı’nda atın kuyruğunun dayandığı kaidedeki çatlak da dikkat çekti. Atın sol bacağındaki eklem yerinden kare şeklinde bir parçanın da kesilmiş olduğu görüldü.

Cemil Ciğerim
19 Şubat 2022 Cumartesi, 01:45
Onur Anıtı’nda çatlak ve kesik
Abone Ol google-news

Samsun’un İlkadım ilçesinde bulunan Atatürk Onur Anıtı, kaideye atın arka iki ayağı ve kuyruğu ile dayanıyor. Anıtın kuyruğunun dayandığı kaidede çatlamalar meydana geldiği görüldü.

Heykelin üzerinde “H. Krippel-Viyana-1928-1931” yazısının yer aldığı kaidede, kuyruğun dayandığı kısımdaki zeminde de çatlak olduğu görüldü. Saldırı öncesinde olduğu anlaşılan, atın sol bacağındaki eklem yerinden kare şeklinde bir parçanın kesilmiş olduğu da dikkat çekti.

Kurtuluş Savaşı’nın başlangıcını simgeleyen Onur Anıtı geçtiğimiz haftalarda saldırıya uğrayarak yıkılmak istenmişti. Saldırganlar da “Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret” nedeniyle tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. 


Günün Video Haberi


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler