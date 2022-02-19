Onur Anıtı’nda çatlak ve kesik

19 Şubat 2022 Cumartesi, 01:45

Samsun’un İlkadım ilçesinde bulunan Atatürk Onur Anıtı, kaideye atın arka iki ayağı ve kuyruğu ile dayanıyor. Anıtın kuyruğunun dayandığı kaidede çatlamalar meydana geldiği görüldü.

Heykelin üzerinde “H. Krippel-Viyana-1928-1931” yazısının yer aldığı kaidede, kuyruğun dayandığı kısımdaki zeminde de çatlak olduğu görüldü. Saldırı öncesinde olduğu anlaşılan, atın sol bacağındaki eklem yerinden kare şeklinde bir parçanın kesilmiş olduğu da dikkat çekti.

Kurtuluş Savaşı’nın başlangıcını simgeleyen Onur Anıtı geçtiğimiz haftalarda saldırıya uğrayarak yıkılmak istenmişti. Saldırganlar da “Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret” nedeniyle tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.