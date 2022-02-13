Samsun'da, Şehitler Parkı'ndaki soyunma odaları ve tuvaletlerin hali tepki çekti
Samsun Ayvacık Ziraat Odası Başkanı Erdal Avcı, futbol sahası tribünleri ile Millet Bahçesi içindeki binanın çöktüğünü, 15 Temmuz Şehitler Parkı’nda da soyunma odaları ve tuvaletlerin ise kırık dökük durumda olduğunu açıkladı. Duruma tepki göstererek adli ve idari soruşturma çağrısı yapan Avcı, “Bu rezilliğe kim dur diyecek?” diye sordu.
Samsun Ayvacık Ziraat Odası Başkanı Erdal Avcı, futbol sahası tribünleri ile millet bahçesi içindeki binanın çöktüğünü, 15 Temmuz Şehitler Parkı’nda da soyunma odaları ve tuvaletlerin kırık dökük durumda olduğunu açıkladı. Duruma tepki göstererek adli ve idari soruşturma çağrısı yapan Avcı, “Bu rezilliğe kim dur diyecek” diye sordu.
Devletin ödenekleriyle yapılan yapıların yüzde 80’inin yıkıldığını söyleyen Avcı, “Millet bahçesi içindeki bina çökmüş vaziyette. Yıkım için kimse yağan karı mazeret olarak göstermesin. Yine Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından ihale edilen 15 Temmuz Şehitler Parkı’nın da akıbeti diğerlerinden farksız. Soyunma odaları, tuvaletlerin klozetleri, lavaboları kırık dökük. Dışarıdan gelen misafirlerimiz, ihtiyaçları için girdikleri sosyal tesislerden burunlarını tıkayarak kaçıyorlar” diye konuştu.
SORUMLULAR BULUNSUN
Avcı, söz konusu tesislerde yaşanan sorunlarla ilgili Samsun Valiliği ve Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı’nı soruşturma açması için göreve davet etti. Sorumluların bulunmasını istedi.
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