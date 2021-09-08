Onur Yürüyüşü'ne katılan 8 kişiye dava
Onur Yürüyüşü’ne katılan LGBTİQ+ Meclisleri üyesi 8 kişiye, 2911 sayılı kanun gerekçe gösterilerek dava açıldı.
LGBTİQ+ Meclisleri'nden 8 Kişiye, Onur Yürüyüşü’ne katıldıkları için dava açıldı.
LGBTİQ+ Meclisleri tarafından yapılan açıklamada, "Savcı "asla yalnız yürümeyeceksin" sloganlarımızı ve Beyoğlu Kaymakamlığı'nın hukuksuz yürüyüş yasağını bahane etmiş." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, davanın ilk duruşmasının 2 Kasım'da görüleceği belirtildi.
LGBTİQ+ Meclisleri'nin konuyla ilgili açıklaması şöyle:
"Bu yıl anayasaya aykırı biçimde engellenen Onur yürüyüşüne polis saldırısı gerçekleşmiş, onlarca kişi gözaltına alınmıştı. LGBTİQ+ Meclislerinden gözaltına alınan 8 arkadaşımıza 2911 sayılı kanun gerekçe gösterilerek dava açıldı.
Savcı 'asla yalnız yürümeyeceksin' sloganlarımızı ve Beyoğlu Kaymakamlığı'nın hukuksuz yürüyüş yasağını bahane etmiş. Göz korkutmak için açtığınız davalar hiçbirimizi yıldıramaz. Anayasal hakkımızı kullandık, yine kullanacağız. Heteronormatif düzenin keyfi yasaklarına uymuyoruz. LGBTİQ+'ları meydanlardan, işten, evden ve hayattan uzaklaştıramazsınız.
Anayasaya uymayı öğreneceksiniz, LGBTİQ+'ların eşit ve özgür yaşamasını kabul edeceksiniz.
Arkadaşlarımıza açılan davanın 2 Kasım'daki ilk duruşmasına tüm LGBTİQ+'ları ve dostlarımızı çağırıyoruz."
Video Haberler
- Anket şirketi başkanından çarpıcı CHP analizi
- İstanbul'da trafikte rezaletin görüntüsü!
- Denizde çıkan hortum korkulu anlar yaşattı
- Korkunç kaza anı: Çöp atan kişiye otomobil çarptı
- 'Cevap vermezsin' dediği soruya Ortaylı'dan yanıt
- Çalıların arasına gizlenen sırtlan yaşlı insana saldırdı
- O çocuk Uykusuz'a kapak oldu
- Suudi Vali'den Japon Büyükelçi'ye pilav yeme dersi
- Endonezya’da hapishanede yangın: 41 ölü
- 7.1'lik deprem kamerada! “Deprem ışıkları” görüldü
En Çok Okunan Haberler
- Rıdvan Dilmen'den tepki çeken sözler
- İstanbul'da büyük faciadan dönüldü!
- Öğrenci ve öğretmenler için yeni karar
- Bitcoin'de tarihi dalgalanma: Tepetaklak oldu!
- 6-1 sonrası Amsterdam-İstanbul arası demeç savaşı
- Emlakçılar, yüksek kiraların nedenini açıkladı
- Son ankette Erdoğan'ı üzecek sonuç
- Vaka sayısında endişe veren artış!
- Kavcıoğlu konuştu, piyasalar karıştı
- Bayraktar'ın 17-25 itirafı savcılığın önünde