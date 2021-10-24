Onur Öymen: Esas tepki hükümetlere gösterilmeli

24 Ekim 2021 Pazar, 02:00

Eski diplomat Onur Öymen, 10 büyükelçinin “istenmeyen kişi” ilan edilmesine ilişkin, “Büyükelçiler hükümetlerinden talimat almadan böyle açıklamalar yapamazlar. Esas tepki bu açıklamayı yaptıran hükümetlere olmalıdır” yorumunu yaptı. CHP Dış Politikadan Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz ise “Bu yanlış bir karardır. Çok ciddi bir zarar verecektir ve Türkiye’nin Batı’yla ilişkilerini sıkıntıya sokacaktır” dedi.

10 ülkenin Kavala açıklamasını Ankara büyükelçileri üzerinden yapmasına dikkat çeken Öymen, “Ülkeler genelde yurtdışındaki büyükelçilerini zor durumda bırakmamak için eleştirilerini kendi ülkelerinde, eleştirecekleri devletin büyükelçisini çağırarak yaparlar. Bu defa yaptıkları iş bu kurala uymuyor. Ortada neresinden bakarsanız yanlış bir tablo var” dedi. “Büyükelçiler hükümetlerinden talimat almadan böyle açıklamalar yapamazlar” diyen Öymen, “Bu nedenle dediklerini kendi söylemleri gibi değil hükümetlerinin söylemleri gibi değerlendirmek gerekir. Esas tepki bu açıklamayı yaptıran hükümetlere olmalıdır” ifadelerini kullandı.

Alınan bu kararın nasıl sonuçları olabileceğini de değerlendiren Öymen, şunları kaydetti: “Uluslararası ilişkiler böyle bir kararın uygulanmasıyla olağanüstü bir değişiklik göstermez. Buna benzer başka örnekler de var. Bu örnekler o iki ülke arasındaki ilişkileri tamamen tahrip etmedi. Bir süreli soğukluklar oldu ama bu durumla bütün dünyanın yok olacağını zannetmemek lazım.”

‘YANLIŞ KARAR, ZARAR VERECEK’

Emekli Büyükelçi Ünal Çeviköz ise bundan sonra yaşanacak sürece ilişkin “Bu bir talimattır ve Dışişleri Bakanlığı bunu uygulayacak. Bunun uygulaması da şöyle olur: Büyükelçiler çağırılarak kendilerine ‘istenmeyen kişi’ oldukları bildirilir. Belli bir süre verilir. Örneğin ‘48 saat içinde ya da 1 haftada ülkeyi terk edin’ denir. Bu diplomatik ilişkilerde karşılılık gerektiren bir işlemdir. Dolayısıyla Türkiye’nin büyükelçileri de ‘istenmeyen kişi’ ilan edilir” bilgisini paylaştı. Bu ülkelerle olan ilişkilerimizin ciddi bir sıkıntıya gireceğini söyleyen Çeviköz, “Bu yanlış bir karardır. Çok ciddi bir zarar verecektir ve Türkiye’nin Batı’yla ilişkilerini sıkıntıya sokacaktır. Dış politikada zaten yeterince yalnızlaşmış vaziyetteyiz. Bir de böyle bir uygulamayla Türkiye’yi izole etmek hoşnutlukla karşılanacak bir durum değil” değerlendirmesini yaptı.