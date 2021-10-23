Emekli büyükelçiden çok sert 'istenmeyen kişi' tepkisi
CHP Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 10 büyükelçinin 'istenmeyen kişi' ilan edilmesi talimatı verdiği yönündeki açıklamasına tepki gösterdi.
CHP Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı ve Emekli Büyükelçi Ünal Çeviköz, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, tutuklu iş insanı Osman Kavala'nın serbest bırakılması için çağrıda bulunan 10 büyükelçinin 'istenmeyen kişi' ilan edilmesi talimatını verdiği şeklindeki açıklamasını yorumladı.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çeviköz, "Türkiye'nin uluslararası alandaki yalnızlığını telafisi olmayan bir boyuta taşıyacaktır" ifadelerine yer verdi.
Çeviköz devamında da, "Dışişleri Bakanının bu hatadan dönülmesi için gereğini yapacağını umuyorum.Aksi takdirde görevden affını istemesi gerekir" ifadelerini kullanarak tepkisini dile getirdi.
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