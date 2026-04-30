Onursal Adıgüzel tutuklanmıştı... Ataşehir Belediyesi'nde başkanvekili seçimi yapılıyor: Adaylar belli oldu

Onursal Adıgüzel tutuklanmıştı... Ataşehir Belediyesi'nde başkanvekili seçimi yapılıyor: Adaylar belli oldu

30.04.2026 10:43:00
Haber Merkezi
Onursal Adıgüzel tutuklanmıştı... Ataşehir Belediyesi'nde başkanvekili seçimi yapılıyor: Adaylar belli oldu

CHP'li Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in tutuklanmasının ardından Ataşehir Belediyesi'nde başkanvekili seçimi bugün gerçekleştiriliyor. Başkanvekili seçiminde AKP'nin adayı Serdar Orhan iken CHP'nin adayı ise Murat Güneş oldu.

Ataşehir Belediyesi’ne yönelik soruşturmada kapsamında Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, 22 Nisan tarihinde tutuklandı.

İçişleri Bakanlığı aynı gün Adıgüzel'in görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

SEÇİM BAŞLADI

Adıgüzel'in görevden uzaklaştırılmasının ardından Ataşehir Belediye Meclisi'nde başkanvekili seçimi bugün yapılıyor.

Ataşehir Belediye Meclisi'nde çoğunluk CHP grubunda bulunuyor. CHP: 26 üye / Cumhur İttifakı: 12 üye.

Başkanvekili seçiminde AKP'nin adayı Serdar Orhan iken CHP'nin adayı ise Murat Güneş oldu.

İLK TUR SONUÇLANDI

Başkanvekili seçimi oylamasında ilk tur oy verme işlemleri sona erdi.

CHP'nin adayı Murat Güneş: 23 oy

AKP'nin adayı Serdar Orhan: 12 oy

Bir oy geçersiz sayıldı. Tutuklu bulunan Onursal Adıgüzel ve meclis üyesi Livan Gür oy kullanamıyor.

Seçimlerde ikinci tura geçildi.

GAZETECİLER BİNAYA ALINMADI

Ataşehir Belediyesi’nde yapılacak belediye başkanvekili seçimi öncesinde yoğun güvenlik önlemi alındı.

Gazeteciler, yurttaşlar ve belediye personelleri, binaya alınmadı

NE OLMUŞTU?

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Ataşehir Belediyesi’ne yönelik 18 Nisan tarihinde operasyon başlatılmıştı.

"İhaleye fesat karıştırma", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "rüşvet" iddialarıyla düzenlenen operasyonda Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in de arasında bulunduğu 20 isim gözaltına alınmıştı.

Tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edilen isimler arasında bulunan Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'e "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlaması yöneltildiği öğrenilmişti.

Soruşturma kapsamında, aralarında Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in de olduğu toplam 19 kişi tutuklanmıştı.

İlgili Haberler

Son Dakika... Onursal Adıgüzel tutuklanmıştı: Ataşehir Belediyesi'nde seçim tarihi belli oldu
Son dakika haberi... CHP'li Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in tutuklanmasının ardından Ataşehir Belediyesi'nde başkanvekili seçimi yapılacak. İstanbul Valiliği, seçim için 30 Nisan Perşembe günü tarihini verdi.
Ataşehir Belediyesi’ne yönelik operasyonda tutuklandı: “Rüşvet aldığı” iddia edilen tarihte başka bir dosyadan tutuklu olduğu ortaya çıktı
Ataşehir Belediyesi çalışanı Haydar Battal, 21 Ağustos 2025 tarihinde rüşvet aldığı öne sürülerek tutuklandı. Ancak Battal'ın iddia edilen suç tarihinden 5 ay önce başka bir dosya kapsamında tutuklandığı, toplamda 10 ay boyunca cezaevinde tutuklu bulunduğu ortaya çıktı.
Son dakika... Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel tutuklandı
Son dakika haberi... Ataşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmada, aralarında Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in de bulunduğu 19 kişi hakkında tutuklama kararı verildi.