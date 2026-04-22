Son dakika... Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel tutuklandı

CHP'li belediyelere yönelik son operasyonlar kapsamında Ataşehir Belediyesi'ne de cuma gece yarısı operasyon düzenlenmişti. "İhaleye fesat karıştırma", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "rüşvet" iddialarıyla düzenlenen operasyonda Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in de arasında bulunduğu 20 isim gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan 20 kişi, dün sabah Vatan Caddesi'ndeki emniyet binasından sağlık kontrolüne götürüldü. Ardından da Kartal'da bulunan İstanbul Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. Gözaltındaki isimlerin savcılık ifadelerinin alınmasına ise, dün öğle saatlerinde başlandı.

SAVCILIK İŞLEMLERİ YAKLAŞIK 11 SAAT SÜRDÜ

Savcılık işlemleri yaklaşık 11 saat sürerken dün akşam saat 21.00 sıralarında 1 kişi hariç 19 kişinin tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edildiği duyuruldu. Tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edilen isimler arasında bulunan Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'e "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlaması yöneltildiği öğrenildi.

AVUKATLARDAN TEPKİ

CHP avukatları Çağlar Çağlayan, Emre Telci ve diğer hukukçu isimler, sevk yazısının gösterilmemesine tepki gösterdi. Telci, "Bunun adı net bir şekilde adil yargılanma hakkının ihlalidir! Savunma hakkının ihlalidir! Açık bir keyfi yönetimdir! Şahsım adına tutuklamaya sevk yazısını görmeden, müvekkilimle görüşmeden göstermelik bir sulh ceza sorgusuna girmeyi reddediyorum" dedi.

İlerleyen saatlerde görüşmeler sonucunda uygulamadan vazgeçildi. Avukatlar da hakimlik sorusuna girmeye başladı.

TANAL'DAN TEPKİ

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, gece saatlerinde yaptığı açıklamada, sorgu işlemlerinin iki ayrı hakimlikte devam etmesine tepki gösterdi. 9 kişinin tutuklandığını, Adıgüzel dahil 10 ismin işlemlerinin devam ettiğini açıkladı.

19 İSME DE TUTUKLAMA

Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in de aralarında bulunduğu 10 kişi hakkında da sabah saatlerinde tutuklama kararı verildi. Yaklaşık 20 saat süren bir adliye sürecinden sonra toplam tutuklu sayısı 19'a yükseldi.