Cumhuriyet Gazetesi Logo
Son dakika... Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel tutuklandı

22.04.2026 07:03:00
Güncellenme:
ANKA
Takip Et:
Son dakika haberi... Ataşehir Belediyesi’ne yönelik soruşturmada, aralarında Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel’in de bulunduğu 19 kişi hakkında tutuklama kararı verildi.

CHP'li belediyelere yönelik son operasyonlar kapsamında Ataşehir Belediyesi'ne de cuma gece yarısı operasyon düzenlenmişti. "İhaleye fesat karıştırma", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "rüşvet" iddialarıyla düzenlenen operasyonda Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in de arasında bulunduğu 20 isim gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan 20 kişi, dün sabah Vatan Caddesi'ndeki emniyet binasından sağlık kontrolüne götürüldü. Ardından da Kartal'da bulunan İstanbul Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. Gözaltındaki isimlerin savcılık ifadelerinin alınmasına ise, dün öğle saatlerinde başlandı.

SAVCILIK İŞLEMLERİ YAKLAŞIK 11 SAAT SÜRDÜ 

Savcılık işlemleri yaklaşık 11 saat sürerken dün akşam saat 21.00 sıralarında 1 kişi hariç 19 kişinin tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edildiği duyuruldu. Tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edilen isimler arasında bulunan Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'e "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlaması yöneltildiği öğrenildi.

AVUKATLARDAN TEPKİ 

CHP avukatları Çağlar Çağlayan, Emre Telci ve diğer hukukçu isimler, sevk yazısının gösterilmemesine tepki gösterdi. Telci, "Bunun adı net bir şekilde adil yargılanma hakkının ihlalidir! Savunma hakkının ihlalidir! Açık bir keyfi yönetimdir! Şahsım adına tutuklamaya sevk yazısını görmeden, müvekkilimle görüşmeden göstermelik bir sulh ceza sorgusuna girmeyi reddediyorum" dedi.

İlerleyen saatlerde görüşmeler sonucunda uygulamadan vazgeçildi. Avukatlar da hakimlik sorusuna girmeye başladı.

TANAL'DAN TEPKİ

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, gece saatlerinde yaptığı açıklamada, sorgu işlemlerinin iki ayrı hakimlikte devam etmesine tepki gösterdi. 9 kişinin tutuklandığını, Adıgüzel dahil 10 ismin işlemlerinin devam ettiğini açıkladı.

19 İSME DE TUTUKLAMA 

Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in de aralarında bulunduğu 10 kişi hakkında da sabah saatlerinde tutuklama kararı verildi. Yaklaşık 20 saat süren bir adliye sürecinden sonra toplam tutuklu sayısı 19'a yükseldi.

İlgili Konular: #CHP #tutuklama #Onursal Adıgüzel #Ataşehir Belediyesi

Ataşehir Belediyesi’ne gece yarısı operasyonu: CHP'li Başkan Onursal Adıgüzel gözaltına alındı Ataşehir Belediyesine yönelik gece yarısı 'yolsuzluk' operasyonu düzenlendi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü “yolsuzluk” soruşturması kapsamında Onursal Adıgüzel’in de aralarında bulunduğu 21 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 18 kişi gözaltına alındı.
Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel’in emniyet ifadesi ortaya çıktı: 'Burada cezalandırılan sadece ben değilim...' Ataşehir Belediyesi'ne yönelik “rüşvet” iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve bugün adliyeye sevk edilen Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel’in emniyet ifadesi ortaya çıktı. Adıgüzel, “3. kişiler tarafından ortaya atılan, gerçek olmayan iddialarla gecenin bir vakti gözaltına alındım. Bu süreci bütün olarak değerlendirdiğimde kişilerin ticari ve siyasi hırslarının hedefi oldum. Gözaltına alınmasaydım pazartesi günü Ataşehir’in en büyük kütüphanesini açacaktım. 22 Nisan’da dev bir spor salonu ve sosyal tesis açılışı yapacaktım. Burada cezalandırılan sadece ben değilim, aynı zamanda Ataşehir halkıdır” dedi.
Son Dakika... Onursal Adıgüzel hakkında tutuklama talebi! 'Görüşme yasağında' geri adım! Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel tutuklama talebi ile sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Adıgüzel'in avukatı Çağlar Çağlayan "Tutukluluğa sevk edilen müvekkillerimizle görüştürülmüyoruz. Tutukluluğa sevk yazısı da avukatlara gösterilmiyor" ifadelerini kullandı. Avukat Telci ikinci bir paylaşım yaparak söz konusu yasağın 'kaldırıldığını' bildirdi.