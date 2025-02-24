Operasyonda kalp krizi geçirmişti: Polis memuru şehit oldu

Yayınlanma: 24.02.2025 - 21:47

Güncelleme: 24.02.2025 - 21:47

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Kayseri’mizde uyuşturucu satıcılarına geçit vermemek için emniyet güçlerimiz aman vermeksizin çalışıyor. Bu kapsamda bugün yapılan bir suçüstü operasyonda polisimizin dur ihtarına uymayan zehir satıcıları kıskıvrak yakalanarak gençlerimizi zehirleyemeden ele geçirilmiştir.

"BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUM"

Ancak bu esnada Narkotik Şube Müdürlüğü personelimiz polis memurumuz İbrahim Birol geçirdiği kalp krizi sonucu yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayıp görev esnasında şehit düşmüştür. Şehidimize Allah’tan rahmet, yakınlarına ve tüm milletimize başsağlığı diliyorum" dedi.