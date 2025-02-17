Polis memuru Şeyda Yılmaz’ı şehit eden Yunus Emre Geçti’ye verilen cezanın gerekçesi açıklandı!

Yayınlanma: 17.02.2025 - 11:40

Güncelleme: 17.02.2025 - 11:41

Geçen yıl İstanbul Ümraniye'de meydana gelen olayda, motosiklet hırsızlığı şüphesiyle yakalanan Yunus Emre Geçti, çıkan arbede sırasında polis memuru Şeyda Yılmaz'ı öldürmekten 26 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Anadolu 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, sanığın polise yönelik yaylım ateşi açması ve bu sırada mermileri bitene kadar ateş etmeye devam etmesi nedeniyle ağırlaştırılmış müebbet ve ek hapis cezası verildi.

Olay, Yunus Emre Geçti'nin polis merkezindeyken kaçmaya çalışması ve aramaya katılan polis memurları Şeyda Yılmaz ile K.H.S. ve sanığın annesi Pınar Geçti'yi yaralamasıyla başladı.

Mahkemenin gerekçeli kararında, Geçti'nin yakalanmamak amacıyla "görevli memura karşı kasten öldürme" suçunu işlediği, polis memuru K.H.S.'ye karşı ise "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarını işlediği belirtildi.

Yargılama sürecinde Geçti'nin polis memurunun silahını alarak ateş açtığı ve mermileri tükenene kadar yayılım ateşi yaparak olay yerinden kaçtığı aktarıldı.

Sabah'ın haberine göre, polis memuru Yılmaz'ın ise iki el ateş ederek sanığa karşılık verdiği, ancak sonrasında şehit olduğu açıklandı.

CEZADA İNDİRİM YAPILMADI

Mahkeme, sanığın ağır suçlar işlemesi ve olayın vahameti göz önünde bulundurularak cezada herhangi bir indirim yapmadı. Ayrıca, Şeyda Yılmaz'ın ailesinin yaşadığı ağır elem ve hayat zorluklarına dikkat çekilerek, kamu görevlisi polis memurunun yaşam hakkının sona erdirilmiş olmasının cezalandırma sürecinde etkili olduğu vurgulandı.