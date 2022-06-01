Opr. Dr. Kamil Furtun, ölümünün 7. yıldönümde anıldı
Samsun’da uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren Opr. Dr. Kamil Furtun, ölüm yıldönümünde anıldı. Furtun'un ilk görev yaptığı hastane olan Göğüs Hastalıkları Hastanesi’nde anma töreni düzenlendi.
Samsun’da 2015’te görev yaptığı hastanede uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybeden Opr. Dr. Kamil Furtun, ölümünün 7. yıldönümde anıldı.
Doktor Kamil Furtun için ilk olarak görev yaptığı Göğüs Hastalıkları Hastanesi’nde anma töreni düzenlendi. Eşi Dr. Funda Furtun, Samsun Tabip Odası Başkanı Opr. Dr. Faysal Çadır ile mesai arkadaşları, Dr. Kamil Furtun’un hastane bahçesinde bulunan büstüne karanfil bıraktı. Samsun Tabip Odası Başkanı Opr. Dr. Faysal Çadır, “Acımız büyük, yüreğimiz yanmakta. Fakat artık acılanıp, ağlayacak gün değildir. Kamil Furtun’un yolunda can verdiği tıp mesleğini korumak için, konuşma, haykırma, isyan etme günüdür. Sağlıkta şiddetin herhangi bir türü hiçbir şekilde münferit bir olay olarak kabul edilemez” dedi.
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