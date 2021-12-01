Oran: Adresi Çeşme’de olanlara ayrıcalık tanınacak
Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, başlattığı “Adresim Çeşme” kampanyası kapsamında Çeşmekart uygulamasını hayata geçirildiğini açıkladı. Birinci adresi Çeşme’de olanlara ayrıcalık tanınacak.
Çeşme’de yaşayanlara avantaj sağlayacak olan Çeşmekart ile, vatandaşlar belediyeye ait sosyal tesislerden indirimli, belediye hizmetlerinden ve kültür sanat etkinliklerinden ise öncelikli faydalanabilecek.
Kartların mobil uygulama olarak kullanılacağını belirten Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, isteyen vatandaşlar için kart da basılabileceğini söyledi. Çeşmekart’ın sembolik aidat dışında ücretsiz olacağına vurgu yapan Oran, “Bu kartı uygulamaya geçirmedeki amaçlarımızdan bir tanesi, Çeşme’de yaşayan vatandaşlarımızın adreslerini almasını cazip hale getirmek, diğer bir amacımız ise, burada yaşayan yurttaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmak” dedi.
Çeşmekart’tan sadece birinci adresi Çeşme’de olan vatandaşların yararlanabileceğinin altını çizen Oran, Çeşme’de yazlığı olan ve yılın bir çok zamanını burada geçiren vatandaşlara seslendi; “Kış nüfusumuz 47 bin civarında, yaz aylarında ise nüfusumuz bir milyonu geçiyor. Burada yaşayan vatandaşlarımızdan birinci adreslerini Çeşme’ye taşımalarını istiyoruz. Böylece sadece belediye olarak değil, hastane, emniyet, kaymakamlık gibi tüm kamu kurumları kadrolarını arttırarak, çok daha iyi hizmet verebileceğiz.”
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