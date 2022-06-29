Oran: Yeryüzündeki cennet Çeşme'ye bekliyoruz

29 Haziran 2022 Çarşamba, 10:17

Yıllardır atıl durumda bulunan Cumhuriyet Meydanı’nı yenileyerek hizmetine sunan Başkan Oran, şunları söyledi: “Göreve geldiğimiz günden bu tarafa Çeşmemizde adil ve verimli belediyecilik anlayışı çerçevesinde görevimize dört elle sarıldık. Çeşme meydanımıza modern bir görünüm kazandırarak Türkiye’nin incisi Çeşmemizin doğasına ve kültürüne uygun hale getirdik. Yeşilin her tonunun coşkuyla filizlendiği, mavinin en güzel tonlarının toprakla, yaşamla kucaklaştığı, binlerce yıllık tarihe ve kültürel değerlere ev sahipliği yapan, özgürlüklerin, sanatın, insan haklarının kent hafızasına nüfus ettiği Çeşmemize yakışır bir meydan kazandırdık.”

ÇEŞME FESTİVALİ EYLÜLDE

25 yıl aradan sonra üç yıl önce, “Ege’nin İki Yakası” temalı müzik ve kültür etkinlikleriyle gerçekleştirilen Çeşme Festivali’ni bu yıl yeniden yapacaklarını ifade eden Başkan Oran, “14 yaşında gönülllü olarak Lara Fabian, Georges Moustaki gibi sanatçılara Çeşme’de geçirdikleri zaman boyunca eşlik ettiğim, 22 yaşında festival koordinatörü olarak görev aldığım bu tarihi festivalin ikincisini, eylül ayında “Balkan” temasıyla gerçekleştireceğiz” şeklinde konuştu.

OT FESTİVALİNDE MİLYONLARI AĞIRLADIK

Oran, “Üç yıl aranın ardından “Otların Rüzgârlı Öyküsü” temasıyla bu yıl 11’incisini düzenlediğimiz Alaçatı Ot Festivali’nde yine milyonları ağırladık, “Ot Festivali’nin kurucularından Ayhan Sicimoğlu ve Tülin Onan Er destekleriyle düzenlediğimiz festivalde şevketi bostan, acı ot, kuzukulağı, arapsaçı, ebegümeci, radika, deniz börülcesi, tembel avrat otu, kuşkonmaz, biberiye otu gibi çok sayıda bitkinin yanı sıra otlu yemekler ve el işi ürünleri sunulduğu stantlarımız oldukça beğenildi. Festival alanını dolduran Alaçatılılar baharın gelişini Kenan Doğulu konseri ile karşıladı.