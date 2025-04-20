ORC'nin yeni anketinde çarpıcı sonuç... 'Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?'

ORC Araştırma tarafından yapılan ve katılımcılara "Bu Pazar genel seçim olsa kime oy verirsiniz?" sorusunun yöneltildiği ankette, CHP yüzde 30.4 oy oranı ile birinci parti oldu. AKP'nin oy oranının ise yüzde 28 olduğu görüldü. Öte yandan MHP yüzde 7.6, DEM Parti ise yüzde 7.3 oy aldı.

ORC'nin yeni anketinde çarpıcı sonuç... 'Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?'
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 20.04.2025 - 12:34

ORC Araştırma, 14-17 Nisan tarihlerinde 28 ilde 3 bin 290 katılımcıyla yaptığı anketin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.

"Bu Pazar genel seçim olsa kime oy verirsiniz?" sorusunun yöneltildiği katılımcılardan CHP diyenlerin oranı yüzde 30.4 oldu. Ankette CHP birinci parti olarak öne çıktı.

AKP'ye oy verenlerin oranı ise yüzde 28 olarak kaydedildi. MHP'nin oy oranının yüzde 7.6, DEM Parti'nin ise yüzde 7.3 oy aldığı görüldü.

Diğer partilerin oy oranları ise, şu şekilde:

İYİ Parti yüzde 5.1

Zafer Partisi yüzde 4.7

Yeniden Refah Partisi yüzde 3.9

Gelecek Partisi yüzde 2.8

Anahtar Partisi yüzde 2.7

Büyük Birlik Partisi yüzde 2.2

Yerli ve Milli Parti yüzde 1.7

Türkiye İşçi Partisi yüzde 1.5

Diğer yüzde 2.1


Etiketler: #ANKET #orc araştırma #Oy oranı #Seçim

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