Erdoğan'sız AKP yüzde kaç oy alabiliyor? Çok çarpıcı anket sonuçları...

Yayınlanma: 18.04.2025 - 12:17

Güncelleme: 18.04.2025 - 12:21

SAROS Araştırma’nın yaptığı seçim anketinde, yurttaşlara “AK Parti Genel Başkanı Erdoğan siyaseti bıraksa kime oy verirsiniz?” sorusu soruldu.

11-18 Mart tarihleri arasında 26 il, 168 ilçede yapılan anketten dikkat çeken bir sonuç çıktı.

Anket sonuçlarına göre, Recep Tayyip Erdoğan'ın başında olmaması durumunda AKP'ye oylar yüzde 13.'e düzeyine düşüyor.

Ertuğrul Özkök'ün 10 Haber'deki köşesinde aktardığına göre, anket sonuçları şöyle:

CHP Yüzde 29.8

AK Parti Yüzde 13.2

MHP Yüzde 13

DEM Yüzde 10.7

İYİ Parti Yüzde 7.6

YRP Yüzde 5.7

Deva P. Yüzde 5.5

Zafer P. Yüzde 4.7

Anahtar P. Yüzde 2.7

Gelecek P. Yüzde 2.3

Saadet P. Yüzde 2

TİP Yüzde 1.6

Diğer Yüzde 1.3

"ZAMAN İMAMOĞLU VE DEMİRTAŞ'IN LEHİNE"

Özkök, anket sonuçlarını değerlendirirken şu ifadeleri kullandı:

"Bu araştırma da açıkça ortaya koyuyor. AKP bir “Erdoğan partisi.” Varlığını ancak Erdoğan gibi bir lider adayı yaratarak sürdürebilir.

“Erdoğan en azından 2033’e kadar başta, şimdiden böyle bir şey düşünmeye kimse cesaret edemez” diyebilirsiniz. O, AKP’lilerin bileceği iş.

Ama Erdoğan artık 71 yaşında. Karşısında İmamoğlu ve Demirtaş gibi henüz 50’li yaşlarının ilk döneminde olan dipdiri iki insan var. Zaman onların lehine çalışıyor."