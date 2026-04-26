Cumhuriyet Gazetesi Logo
Ordu'da konser sırasında girdiği denizde boğulma tehlikesi geçirmişti: Kurtarılamadı

26.04.2026 15:49:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Altınordu ilçesinde konser sırasında girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren 22 yaşındaki Emre Sinmez, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Bahçelievler Mahallesi sahilinde dün akşam saatlerinde feci bir olay meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; Poizi ismiyle bilinen şarkıcı Barış Anaç’ın konserinin alanına yakın bir noktada Emre Sinmez (22) denize girdi. Boğulma tehlikesi geçiren Sinmez, bir süre sonra suda çırpınmaya başladı.

Emre Sinmez, çevredekiler tarafından sudan çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Sinmez, ambulansla Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan Emre Sinmez, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

İlgili Konular: #Ordu #konser #boğulma

İlgili Haberler

Mersin'de bahçede el bombası alarmı... Toprağa gömülü halde bulundu Tarsus ilçesindeki bir bahçede toprağa gömülü halde bulunan el bombası, ekipler tarafından imha edildi.
2 aylık bebeğini öldürdüğü öne sürülmüştü: Annenin ilk ifadesi ortaya çıktı Bolu’nun Gerede ilçesinde annesi S.C. tarafından boğazı kesilerek öldürüldüğü öne sürülen 2 aylık Ela C., toprağa verildi. Emniyetteki işlemleri süren S.C.’nin ilk ifadesinde suçlamaları reddettiği, "Bebeğimi kesinlikle ben öldürmedim" dediği belirtildi.
Gülistan Doku soruşturması: Meclis tutanaklarındaki sözleri ortaya çıkan Süleyman Soylu belgeleri paylaştı Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Gülistan Doku soruşturmasına ilişkin bir soru önergesine verdiği yanıt ortaya çıktı. Soylu, söz konusu haberlere tepki göstererek belgeleri paylaştı. Belgede, "Vali Tuncay Sonel hakkındaki iddiaların asılsız olduğu anlaşılmıştır" ifadelerinin yer aldığı görüldü.