Ordu'da polis memuru kazada hayatını kaybetti

7.05.2026 09:26:00
Güncellenme:
DHA
Ordu Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Alev Kovancı (45), Perşembe ilçesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Perşembe ilçesi Perşembe-Ordu Karayolu üzerindeki tünel çıkışında meydana geldi.

Ordu Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Alev Kovancı, otomobiliyle görev yeri olan Altınordu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderken Perşembe - Ordu Karayolu üzerindeki tünel çıkışında direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı.

KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Kovancı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Perşembe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 

İlgili Konular: #Ordu #polis #Şehit

