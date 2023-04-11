Ordu fındıklı burma tatlısı coğrafi işaretle tescillendi

Ordu'nun vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan fındıklı burma tatlısı, coğrafi işaretli ürün olarak tescillendi.

AA
Yayınlanma: 11.04.2023 - 15:28
Ordu fındıklı burma tatlısı coğrafi işaretle tescillendi
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Ordu Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, kente özgü ürünlerin marka değerinin ve tanınırlığının artırılması amacıyla çalışmalar sürdürülüyor.

Coğrafi işaretli ürünler arasına girmesi için çalışmalar başlatılmış olan "Ordu fındıklı burma tatlısı", Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri Dairesi Başkanlığının girişimleriyle, Türk Patent ve Marka Kurumunca mahreç işaretli ürün olarak tescillendi.

Tatlının coğrafi işaret almasının ardından, Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin girişimiyle il genelinde coğrafi işaret tescili yapılan ürün sayısı 15'e yükseldi.

Daha önce Kabataş helvası, Ordu Perşembe ceviz helvası, Ordu yayla pancarı (dürme) turşusu, Akkuş şeker fasulyesi, Gürgentepe çoban fasulyesi, Ordu kivisi, Ordu tostu, Yalıköy köftesi, Ordu taflan turşusu, Ordu sakarca mıhlaması, Ordu melocan kavurması, Ordu galdirik kavurması, Mesudiye kuru ekmeği (Mesudiye goliti) ve Ordu pidesi (Ordu yağlısı) tescillenmişti.


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