'Ciğer kebabı' coğrafi işaretle tescillendi; 1 ton pişirilip halka dağıtıldı

28 Temmuz 2022 Perşembe, 13:01

Kentin geleneksel lezzetlerinden olan ciğer kebabı, DTSO'nun çalışmalarıyla coğrafi işaret tescil belgesi aldı. Sur ilçesindeki tarihi On Gözlü Köprü'de, kurulan ocaklarda 1 ton ciğer kebabı pişirilip lansmanı yapıldı.

'21 METRELİK SET KURDUK'

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya bu ürünü tescillemenin zor olmadığını söyleyerek, "Ticarileşmiş, 350'den fazla ticari mekanda satılıyor. 7 gün 24 saat sadece sabah kahvaltısında değil günün her saatinde tercih edilen bir üründen bahsediyoruz. Türkiye'nin birçok ilinde ciğer kebabıyla ilgili kendilerine özgü bazı sunumlar tescillenmiştir. Bu bizim zenginliklerimizdir ama gerçek anlamda ciğer kebabı ve perdeli ciğerin Diyarbakır'a ait olduğu ve ticari alanlarda kullanıldığı, yaygın olduğu, tarihsel bir geçmişi olduğunu bugün burada tescil belgesiyle ispatladık. Lansmanla da bunu kamuoyuyla paylaştık. 21 metrelik set kurduk. Diyarbakır'daki sivil toplum kuruluşları, gazeteciler ve vatandaşlarla bunu paylaştık. Yoğun bir ciğer tüketimi var" diye konuştu.

'CİĞER KİMİN?' DİYE ŞEHİRLERLE KAVGA İÇERİSİNDEYDİK'

Lokantacılar, Kebapçılar ve Tatlıcılar Odası Başkanı Haşim Elkaan da Diyarbakır'ın asıl kimliği olan ciğerine kavuştuğunu aktararak, şunları söyledi:

"7'den 77'ye bir ürünümüzdür. Bundan sonraki günlerde de her yıl festivalini düzenleyeceğiz. Kısacası bayramımız hayırlı olsun. Memleketimize ve insanlara hayırlı olsun. 'Ciğer kimin?' diye şehirlerle sürekli kavga içerisindeydik. Ciğer bizimdir, hayırlı olsun"