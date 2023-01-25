Ayvalık'ın 'sakızlı kurabiyesi' coğrafi işaret olarak tescillendi
Türkiye'de 'coğrafi işaret' alan lezzetlere bir yenisi daha eklendi. Ayvalık'a has 'sakızlı kurabiye' coğrafi işaret olarak tescil edildi. Ayvalık'ta zeytinyağı ve lor tatlısı da coğrafi işaret almıştı.
Ayvalık mutfağında yer alan sakızlı kurabiye, Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret olarak tescil edildi.
Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, gazetecilere yaptığı açıklamada, zeytinyağı ve lor tatlısının ardından sakızlı kurabiyeye de coğrafi işaret almanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.
"EKONOMİK ANLAMDA CİDDİ KATKILARI OLABİLİR"
Ayvalık'ın gastronomi alanında birçok değerli ürünü olduğunu vurgulayan Ergin, şöyle konuştu:
"Ayvalıklıların yüzyıllardır severek tükettiği ürünlere coğrafi işaret ve patentini alarak sahip çıkıyoruz. Böylelikle bu ürünlerimizle ilçemizin ticari hacmi daha da gelişecektir. Bu ürünlerimizle ilgili üretim alanları çoğalacaktır. Bu alanların çoğalmasıyla da istihdam açısından yeni iş kapıları açılacaktır. Ayvalık tescilli bu ürünlerimizin ihracat yolu da açılacak ve böylelikle şehrimize ekonomik anlamda ciddi katkılarının olabileceğine inanıyoruz."
Ergin, Ayvalık Tostu, Kirlihanım Peyniri, Sepet Peyniri, Papalina Balığı ve Karadiken (Denizkestanesi) ile ilgili de başvuru yaptıklarını söyledi.
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