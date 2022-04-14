Ordu Üniversitesi çalışanları, Rektör Ali Akdoğan tarafından 'fişlendi' iddiası

14 Nisan 2022 Perşembe, 04:00

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Ordu Üniversitesi çalışanlarının, Rektör Ali Akdoğan’a yönelik “masasının sağ üst çekmecesinde kahverengi kaplı bir not defteri bulunduğu, bu deftere çalışanların mezhebi, siyasi fikri hakkında notlar aldığı ve bu notları günlük kararlarında kullandığı” iddialarını dile getirdi.

Adıgüzel, “Rektör kendi GBT sistemini oluşturmuş. Bazı daire başkanlarının Alevi ya da solcu olduğunun, bazı hocaların namaz kıldığının belirtildiği, dört tıp fakültesi hocasının yanında ‘Seçimi kaybetsek de bu ülkeyi solculara bırakmayacağız’ ifadesinin yazılı olduğu bilgisi var” dedi. Üniversitenin performans yönergesinde rektöre, personele yönelik “nakil, emekli etme ya da görevde yükseltme” gibi yetkiler verildiğine işaret eden Adıgüzel, iddiaları önergeyle Meclis’e taşıyarak Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’e, “Rektörün defter üzerinden kişisel uygulamalar yapıp yapmadığına dair bir soruşturma açmayı, soruşturma süresince de görevinden uzaklaştırılması gerektiğini düşünüyor musunuz” sorularını yöneltti.

ERBAŞ’IN AKRABASI ATANMIŞTI

Cumhuriyet, Ordu Üniversitesi’nin, personelin “ahlak durumunu ve özelliklerini” değerlendirecek “performans değerlendirme yönergesi” yayımladığını, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın kardeşi Metin Erbaş’ın damadının da üniversitede “adrese teslim” şart ile araştırma görevlisi olduğunun iddia edildiğini gündeme getirmişti. Sayıştay da üniversite ile ilgili “objektif kriterlere aykırı atama yapıldığı” tespitinde bulunmuştu.