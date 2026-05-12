Ordu ve Samsun'da rüşvet operasyonu: 4’ü doktor 18 kişi gözaltına alındı

12.05.2026 10:59:00
Samsun ve Ordu'da düzenlenen rüşvet operasyonunda aralarında doktorların da bulunduğu 18 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ondokuzmayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde bazı doktorların doğrudan veya medikal firmalar aracılığıyla hastalardan rüşvet aldıkları iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Atakum, İlkadım, Bafra ve Çarşamba ilçeleri ile Ordu'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Aralarında Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde görevli doktorlar İ.K., Ü.B., M.G.Ö. ve H.S.C.'nin bulunduğu 18 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyete götürülen şüpheliler hakkında, "rüşvet, nitelikli dolandırıcılık, kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi" suçlarından adli işlem başlatıldı.

Vergi Denetim Kurulu’na rüşvet soruşturmasında yeni dalga: 11 gözaltı kararı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'na yönelik yürütülen rüşvet soruşturmasında yeni bir operasyon daha yapıldı. İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı.
Üsküdar Devlet Hastanesi’nde rüşvet iddiası: İki doktora hapis talebi Üsküdar Devlet Hastanesi'nde görev yapan ve hastalardan usulsüz şekilde para talep ettiği tespit edilmesinin ardından gözaltına alınarak tutuklanan Cem Gülçin ve Gürkan Örskıran hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. 2 doktor hakkında 4 yıldan 12 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. Doktorların toplam 305 bin 485 lira haksız kazanç elde ettiği tespit edildi.
İzmir'de icra memurlarına 'rüşvet'ten yargılanıyor: 12 yıla kadar hapis istemi İzmir'de, icra dosyasını öne aldırma karşılığında rüşvet aldıkları iddia edilen icra müdür yardımcısı ile icra katibinin yargılandığı davada,