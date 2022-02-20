Ordu'da 16 yaşındaki çocuk Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

20 Şubat 2022 Pazar, 16:46

Ordu'da bir süre önce koronavirüs hastalığına yakalanan 16 yaşındaki Gürkan Temiz, İstanbul ve Ankara’da tedavi gördü. Son olarak, Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi gören Temiz, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Temiz'in cenazesi, Ordu'nun Ulubey ilçesi Şahinkaya Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığına defnedildi.

Öte yandan Gürkan Temiz'in kardeşinin de 2019'da yüksek ateş rahatsızlığı hayatını kaybettiği belirtildi.