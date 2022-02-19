Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, 19 Şubat 2022 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı
Son dakika gelişmesi... Sağlık Bakanlığı, 19 Şubat 2022 tarihine ait son koronavirüs verilerini paylaştı. Can kaybında düne göre artış yaşandı.
Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.
CAN KAYBINDA ARTIŞ!
BAKAN KOCA'DA UYARI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Omicron varyantı ağırlıklı devam eden ve vakaların genelde hafif seyrettiği salgının toplum üzerindeki doğrudan veya dolaylı etkilerini en aza indirmek için gerekli adımları atıyoruz. Molnupiravir etken maddeli antiviral ilacın risk grubundaki hastalara dağıtımına başlandı" ifadelerine yer verdi.
Omicron varyantı ağırlıklı devam eden ve vakaların genelde hafif seyrettiği salgının toplum üzerindeki doğrudan veya dolaylı etkilerini en aza indirmek için gerekli adımları atıyoruz. Molnupiravir etken maddeli antiviral ilacın risk grubundaki hastalara dağıtımına başlandı. pic.twitter.com/9lBtIpHH7M— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 19, 2022
Türkiye'nin 19 Şubat 2022 güncel koronavirüs tablosu şöyle:
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