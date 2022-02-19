Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, 19 Şubat 2022 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı

19 Şubat 2022 Cumartesi, 19:25

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

Türkiye'de son 24 saatte 462 bin 252 Covid-19 testi yapıldı, 80 bin 454 kişinin testi pozitif çıktı, 278 kişi yaşamını yitirdi. CAN KAYBINDA ARTIŞ! Bakanlığın 18 Şubat verilerine göre, dün 463 bin 855 test yapılmıştı. Dün, 87 bin 411 vaka tespit edilirken, 264 kişi hayatını kaybetmişti. Bugün ise can kaybında artış yaşandı ve 278 yurttaş yaşamını yitirdi..

BAKAN KOCA'DA UYARI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Omicron varyantı ağırlıklı devam eden ve vakaların genelde hafif seyrettiği salgının toplum üzerindeki doğrudan veya dolaylı etkilerini en aza indirmek için gerekli adımları atıyoruz. Molnupiravir etken maddeli antiviral ilacın risk grubundaki hastalara dağıtımına başlandı" ifadelerine yer verdi.

Omicron varyantı ağırlıklı devam eden ve vakaların genelde hafif seyrettiği salgının toplum üzerindeki doğrudan veya dolaylı etkilerini en aza indirmek için gerekli adımları atıyoruz. Molnupiravir etken maddeli antiviral ilacın risk grubundaki hastalara dağıtımına başlandı. pic.twitter.com/9lBtIpHH7M — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 19, 2022

Türkiye'nin 19 Şubat 2022 güncel koronavirüs tablosu şöyle: