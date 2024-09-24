Ordu'da 2 bacanağın bıçaklı kavgasında kan aktı: 1 yaralı

Yayınlanma: 24.09.2024 - 14:47

Güncelleme: 24.09.2024 - 14:48

Liseler Mahallesi Akkuş-Niksar Caddesi üzerinde bulunan bir çay ocağında, pazarcılık yaptığı öğrenilen İrfan P. ile bacanağı olduğu öğrenilen Adem T. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Adem T. yanında bulundurduğu bıçakla bacanağı İrfan P.’ye saldırdı.

BİR KİŞİ YARALANDI

Kavgayı gören çevredekiler iki bacanağı ayırmaya çalıştı. Bu sırada aldığı bıçak darbesiyle yüzünden yaralanan İrfan P. çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Ünye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayı gerçekleştiren Adem T. ise kısa süre içerisinde Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.