Ordu’da 281 bin TL'lik altın çaldı, Aksaray’da yakalandı

09 Haziran 2022 Perşembe, 17:21

Ordu'nun Ünye ilçesinde dün İsmet Demir'e (55) ait eve kapı kilidini zorlayarak giden kişi, 112 parça altın takıyı alıp kaçtı. Demir’in şikayeti üzerine çalışma başlatan polis, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceledi. Ekipler, şüphelinin Faruk A. olduğunu, olay sonrası bilet alıp otobüsle Antalya'ya gitmek için yola çıktığını saptadı. Ardından otobüsün güzergahındaki Aksaray polisine bilgi verildi. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri de şehirlerarası otobüs terminalinde önlem aldı. Otobüs terminale gelip, beklemeye başlayan Faruk A. gözaltına alındı.

"BANA İFTİRA ATIYORLAR"

Yapılan üst aramasında çaldığı ziynet eşyaları ele geçirilen Faruk A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, kendisini görüntüleyen gazetecilere kendisini iftira atıldığını öne sürerek, ''Ben altın çalmadım. Bana iftira atıyorlar. Antalya’ya gidiyordum. Benim altınlardan haberim yok. Ben garsonluk yapıyorum'' dedi.

Piyasa değeri 281 bin TL olduğu belirlenen takıların sahibine teslim edildiği belirtildi.