Ordu’da acı olay: 16 yaşındaki Burak motosiklet kazasında hayatını kaybetti

Ordu’da, yol kenarındaki yön tabelasına çarpan motosikletin sürücüsü Burak Yılmaz (16) öldü, arkasındaki Muhammet K. (16) ise ağır yaralandı.

Ordu’da acı olay: 16 yaşındaki Burak motosiklet kazasında hayatını kaybetti
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 30.09.2024 - 16:03

Feci kaza, saat 12.00 sıralarında Ünye Devlet Sahil Yolu’nun Gölevi Mahallesi mevkisinde meydana geldi.

Samsun yönüne giden Burak Yılmaz, yönetimindeki 28 ACR 908 plakalı motosikletin kontrolünü kaybetti. Yoldan çıkan motosiklet, yön tabelasına çarptı. Kazada, sürücü Burak Yılmaz ve arkasındaki arkadaşı Muhammet K. çarpmanın etkisiyle savruldu.

KURTARILAMADI

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, sürücü Burak Yılmaz’ın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Yılmaz’ın cansız bedeni, Ünye Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Yaralanan Muhammet K. ise yapılan müdahalenin ardından ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Muhammet K.’nin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 


Etiketler: #Ordu

İlgili Haberler

A Haber'de Nasrallah 'analiz'i: MOSSAD'a çalışıyordu, keklik gibi avladılar

A Haber'de Nasrallah 'analiz'i: MOSSAD'a çalışıyordu, keklik gibi avladılar
'The Last of Us' 2. sezon fragmanı: Joel ve Ellie Clicker ordularıyla savaşıyor

'The Last of Us' 2. sezon fragmanı: Joel ve Ellie Clicker ordularıyla savaşıyor
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler