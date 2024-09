'The Last of Us' 2. sezon fragmanı: Joel ve Ellie Clicker ordularıyla savaşıyor

Yayınlanma: 29.09.2024 - 17:53

HBO, popüler video oyunu uyarlaması “The Last of Us” dizisinin ikinci sezonunun ilk fragmanını yayımladı. Fragmanda, Pedro Pascal'ın canlandırdığı Joel ve Bella Ramsey'in oynadığı Ellie beş yıllık bir zaman atlamasının ardından geri dönüyor ve zombiye dönüşmüş Clicker ordularıyla mücadele etmeye devam ediyor.

Sekiz Emmy ödülü kazanan ve toplamda 24 adaylığı bulunan dizi, insanları parazit bir mantarın etkisi altına alarak zombilere dönüştürdüğü bir dünyada geçiyor. Joel ve Ellie, sadece bu zombilerle değil, aynı zamanda acımasız kanunsuzlar, paralı askerler ve yamyamlarla da savaşıyor.

2. sezonun resmi özetinde, Joel ve Ellie'nin geçmişlerinin onları yakaladığı ve çok daha tehlikeli ve öngörülemez bir dünyayla yüzleşmeye zorlandığı belirtiliyor. Dizi, aynı adlı popüler video oyunu serisinden uyarlanmıştı ve ikinci sezonun, 2020'de çıkan “The Last of Us Part II” oyunundaki olayları takip etmesi bekleniyor.

Yeni sezonda tanıtılacak oyuncular arasında, Kaitlyn Dever (Abby), Isabela Merced (Dina), Young Mazino (Jesse), Tati Gabrielle (Nora) gibi isimler yer alıyor. Ayrıca, Catherine O'Hara da henüz açıklanmayan bir rolle konuk oyuncu olarak katılacak. Jeffrey Wright, Washington Liberation adlı grubu yöneten acımasız lider Isaac rolüyle kadroda yer alacak.

Dizi, Craig Mazin ve Neil Druckmann tarafından yazıldı ve ikili aynı zamanda yürütücü yapımcılık ve yönetmenlik görevlerini üstleniyor.