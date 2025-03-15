Ordu'da acı ölüm... Tamir ettiği patpat damperi canından etti!

Yayınlanma: 15.03.2025 - 11:30

Güncelleme: 15.03.2025 - 11:30

Ordu'nun Perşembe ilçesine bağlı Güzelyurt Mahallesi'nde dün saat 19.00 sıralarında feci bir olay meydana geldi.

Edinilen biligye göre; Yusuf İslam Aydın (24) kendisine ait ‘patpat’ olarak tabir edilen tarım aracını tamir ederken boynu damper kısmına sıkışıp yaralandı.

Ailesinin ihbarıyla adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Ordu Devlet Hastanesi’ne götürülen Aydın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.